Старшеклассник из Москвы попытался зайти в школу с ножами и бензином

Одиннадцатиклассник московской школы попытался пронести с учебное заведение несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако его остановил охранник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Охранник обнаружил у школьника, ученика 11-го класса несколько перочинных ножей и бутылку, в которой, предположительно, был бензин. После этого он вызвал полицейских», — сказал источник.

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В пресс-службе столичного управления МВД факт инцидента подтвердили.

«Сегодня в полицию Юго-Западного округа столицы поступило сообщение от сотрудника ЧОП о том, что им был установлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в заведение», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что ведется проверка.