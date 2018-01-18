Старшеклассник из Москвы попытался зайти в школу с ножами и бензином
Одиннадцатиклассник московской школы попытался пронести с учебное заведение несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако его остановил охранник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Охранник обнаружил у школьника, ученика 11-го класса несколько перочинных ножей и бутылку, в которой, предположительно, был бензин. После этого он вызвал полицейских», — сказал источник.
В пресс-службе столичного управления МВД факт инцидента подтвердили.
«Сегодня в полицию Юго-Западного округа столицы поступило сообщение от сотрудника ЧОП о том, что им был установлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в заведение», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что ведется проверка.