Сахалинским морякам выплатили долги по зарплате после обращения к Путину

Морякам из Южно-Сахалинска, обратившимся к президенту Владимиру Путину из-за задержек зарплаты, выплатили все деньги, передает РИА «Новости» заявление председателя дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николая Суханова.

По его словам, из-за неоднократного нарушения прав моряков с теплоходов «СТ Винд», «Порт Мэй», «Маджестик» и «Тесса» 15 июня 2017 года было организовано коллективное обращение моряков к Путину.

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«После вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании, и заработная плата морякам в конце концов была выплачена», — рассказал Сухнов.

В 2016 году экипаж российского теплохода Port May сообщил в профсоюз о невыплате зарплат на $20 тыс. сахалинской компанией-судовладельцем «Вип-строй холдинг».