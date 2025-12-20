Российский чемпион мира по фигурному катанию намекнул на завершение карьеры

Российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов после серебра на чемпионате России намекнул в своем Telegram-канале на завершение карьеры.

«Видимо это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал Галлямов.

Галлямов и Анастасия Мишина заняли второе место в соревнованиях спортивных пар, проиграв Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

