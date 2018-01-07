Радикалы напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Центра.

«Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб», — сказал он.

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Сотрудник добавил, что это не первое нападение на Российский центр в Киеве, «и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их искать».

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали осквернение Вечного огня в центре Киева.