Археологи нашли римских кукол барби в Крыму

Археологи из РАН обнаружили в окрестностях Керчи усадьбу времен Римской империи, передает телеканал «360».

В свое время здесь жили представители среднего класса Боспорского царства.

Раскопки проводили при строительстве трассы «Таврида».

Усадьба демонстрирует быт среднего боспорца. Никаких дорогих вещей, монет или предметов роскоши. Однако археологи нашли посуду, украшения, инструменты, статуэтки и терракотовых марионеток с подвесными ногами — их назвали «эллинистическими Барби», которые позиционировались как детские игрушки.

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Копали на южном и западном холмах. На западном нашли стоянку эпохи средней бронзы, а на южном — усадьбы римского времени: остатки домов, дворов и улиц, башнеобразное сооружение. Многие постройки были повреждены в советское время — здесь проходил магистральный водопровод.

В этой местности жили незажиточные землевладельцы или арендаторы — тогдашний средний класс. У них могло быть даже несколько рабов.