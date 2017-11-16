В Риге прошло шествие в защиту русского языка, сообщает РИА «Новости».

Основной лозунг шествия — «Ассимиляции — нет!», он был написан на трех языках: русском, латышском и английском. Также люди скандировали: «Руки прочь от русских школ!». Колонну охраняла полиция.

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Акция прошла без инцидентов. По словам сопредседателя «Русского союза Латвии» Мирослава Митрофанова, в акции протеста участвовали около 5 тысяч человек.

В октября мэра Риги Нила Ушакова оштрафовали за недостаточное знание латышского языка. Его также регулярно штрафуют за использование русского языка.