В Дании священника осудили за педофилию

В Дании суд приговорил 47-летнего священника Дэна Пешака к 10 годам тюрьмы за педофилию, сообщает Danmarks Radio.

По данным радиостанции, Пешак совратил семь мальчиков и одну девочку в возрасте от 12 до 16 лет.

После выхода из тюрьмы Пешаку будет запрещено служить священником, а также находиться наедине с лицами, не достигшими 18 лет.

Ранее в Белоруссии суд вынес приговор российскому священнику, которого признали виновным в попытке вывезти из страны двух женщин для занятия проституцией.