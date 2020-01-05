Аномальное Рождество: какая погода ждет москвичей

Почти по всей России на Рождество будет аномально теплая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

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6 и 7 января температура воздуха в европейской части страны будет превышать норму на 4-8°C. В Сибири и на Дальнем Востоке будет теплее на 10-16°C. В Якутии температурные значения будут вообще выше нормы на 20°C.

Тем не менее, небольшие морозы в Россию придут. В Москве в рождественскую ночь ожидается до -3°C, небольшой снег. Утром 7 января температура может приблизиться к 0°C, а на следующий день, 8 января – до +2°C.

Синоптики также предупредили москвичей о возможной гололедице на улицах с 5 по 8 января.

В середине декабря метеорологические службы уже предупреждали россиян об аномально теплом январе — в частности, температура в Москве превысит нормальные показатели на 1°C. Об этом заявила ТАСС завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Специалист уточнила, что в норме среднесуточная температура в столице составляет в январе -9,3°C: если ночью она обычно опускается до -10°...15°C ночью, то днем колеблется между -5°C и -10°C. Норма осадков — 42 мм, а средняя высота снежного покрова составляет порядка 40 см.

В южной Сибири и на Алтае Гидрометцентр ожидает холодный январь. Крайне холодно будет на Чукотке, Колыме и в Магаданской области. Февраль и март в Москве и других областях европейской России будут находиться в пределах нормы, но прогнозы все равно остаются предварительными.

Прогнозы погоды в этом году отличаются образностью характеристик погоды. В начале декабря в Гидрометцентре России предсказали «пятнистую» карту осадков и «скачкообразную» температуру воздуха.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Подобная зима всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет в частности означает превышающую нормы температуру.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог.

За 140 лет истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало шестидесятых годов. Кроме того, синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплее и теплее.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, такие периоды влияют на жизнь людей сугубо положительно. «Вишневые» зимы позволяют сэкономить бюджет, поскольку коммунальные службы тратят меньше средств на различные реагенты и снегоуборочную технику.

При этом у теплой «вишневой» зимы будут и свои минусы. Как пояснил врач-терапевт Виктор Лишин, главную угрозу здоровью человека в такой зимний сезон несет ослабление иммунитета и снижение тонуса.

Кроме того, теплая зима — прекрасная среда для вирусов, так как они способны выживать в любых условиях и мутировать. Наилучшей защитой от вирусных инфекций врачи называют прививку, а также рекомендуют укреплять иммунитет, занимаясь спортом и грамотно формируя свой рацион — включая в него овощи, фрукты и белок.