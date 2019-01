«Выясним причину»: власти Москвы об инциденте в парке Горького

Ледовый каток в Парке Горького в центре Москвы, приостановивший работу после поломки деревянного перехода, возобновит работу в среду 2 января, сообщается на сайте парка.

«1 января каток в Парке Горького закрыт. Просим учитывать эту информацию при планировании визита. Каток будет работать в штатном режиме со 2 января», — указывается в сообщении.

Ранее отмечалось, что в новогоднюю ночь в результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.

«Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь. Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки», — пояснялось в комментарии столичного правительства.

Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории посетители продолжили кататься. За помощью обратились 13 человек, им была оказана необходимая помощь.

«Команда парка приносит свои извинения всем гостям в связи с произошедшим и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших», — сообщила администрация парка.

Власти столицы сообщило о том, что причина поломки будет установлена.

«На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», — написал в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

В целом же каток в Парке Горького все новогодние праздники будет работать без перерывов на технические дни.

Каждый день с 10 утра до 3 часов дня и с 5 вечера до полуночи на коньках можно изъездить все дорожки парка, полюбоваться инсталляцией из труб у чаши Центрального фонтана, послушать живую музыку и пройти квест на льду, отмечается на сайте Парка Горького.

«Одно из главных событий сезона — открытие Медиарубки на катке. В первые недели нового года в Медиарубке, небольшом помещении с прозрачной стеной на Центральной аллее катка, выступят музыканты», — говорится в сообщении.

Посетители парка увидят выступление музыкантов групп OLIGARKH, которая переосмысляет русскую фолк-музыку и превращает народные песни в модные танцевальные боевики, Everything is made in China для любителей вдумчивой и атмосферной индитроники, Isaac Nightingale для романтиков. Также выступит бывший участник бэнда Triangle Sun и резидент легендарного клуба Café del Mar Вадим Капустин.

Что касается других мест отдыха — то доступ на Красную площадь был открыт с 10 часов утра 31 декабря 2018 года до 2 января 2019 года. Потом, после короткой уборки, туда снова будут пускать посетителей, передает РИА «Новости».

Совсем рядом с Красной площадью — на Варварке — расположился реконструкторский фестиваль «РетроРождество». С 13:00

там открылась «поморская деревенька» и железнодорожный вокзал, такие, какими они могли быть немногим более ста лет назад.

А в парке «Зарядье» можно повстречать персонажей самых разных эпох: от викингов и до городских жителей XIX века. Реконструкторы с радостью ответят на все вопросы про костюм и быт представленных эпох, даже если это будет банальное «Тепло ли тебе, девица?»

Кроме того, в центре города до трех часов ночи проходило празднование Нового года на Манежной, Пушкинской, Тверской площадях, а также на площади Революции, на Тверской улице и в большинстве парков Москвы.

Главной темой центральных площадок была: «Новый год моего детства», под это подстроена вся программа, оформление и даже кулинарная часть (от «хрущевского» борща с пампушками до оливье в вафельных рожках). Всего на Тверской от Козицкого переулка до Охотного ряда развернулись четыре тематические площадки, посвященные отдельным историческим периодам.

Праздник на Тверской продлится до 2 января включительно. На различных площадках в последующие дни ожидаются выступления тех же Optimystica Orchestra, аж два концерта «Демо» (может, и призовут солнышко на небо), один — «Маши и медведей», «Братьев Гримм», Plazma, Uma2rman, Artemiev.

Стоит добавить, что синоптики объявили на первое января в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Кроме того, в первый день нового года в Москве идет небольшой снег. Синоптики также предупреждают жителей столицы о гололеде, передает НСН.