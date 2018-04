Принц не нищий: на что живет королевская семья Британии

29 апреля 1993 года, ровно 25 лет назад, Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка (сейчас он восстановлен и великолепно функционирует). Доход, который приносят туристы и любопытствующие подданные Королевства, составляет лишь часть бюджета королевской семьи. На что же живут британские монархи?

По данным The Telegraph, за год правления королевская семья в среднем тратит около $368 млн.

Средства монархи получают из нескольких источников, как государственных, так и частных.

Главной статьей королевских доходов является «суверенный грант», который формируется из фиксированного процента прибыли Собственности Короны. Собственность Короны — это земли и владения Великобритании, принадлежащие государству, в том числе и за ее пределами. На этих землях монарх выступает в качестве единоличного юридического лица, отчего владениям придается статус «государственного имущества Короны» («in right of the Crown»). Таким образом, это имущество не является ни государственной, ни частной собственностью и управляется независимым Советом Собственности короны (Crown Estate Commissioners). Монарх же осуществляет ограниченный контроль над делами. Прибыль от бывших наследственных владений остается в распоряжении правительства и казначейства. Собственность Короны формально является подотчетной парламенту Великобритании, и Совет обязан ежегодно отчитываться монарху и Палате общин.

Первоначально имущество Собственности Короны было в распоряжении правящего монарха, финансировавшего аппарат госуправления. Но в 1760 году король Георг III передал в казну контроль над доходами от этих владений, тем самым освободив себя от обязанности лично содержать чиновничий аппарат. Взамен монарх начал получать ежегодный грант, называемый «цивильным листом». По традиции, каждый следующий монарх продлевал эту договоренность, но 1 апреля 2012 года «цивильный лист» был отменен.

Сегодня Ее Величество получает стабильный финансовый поток, который составляет 15% от годового дохода Собственности Короны. Например, в 2015 году Суверенный грант королевы составил $48,9 млн.

Согласно официальным королевским семейным финансовым отчетам, «суверенный грант» расходуется на поездки семьи, обслуживание резиденций, коммунальные услуги и зарплату королевского персонала. Но грант не покрывает расходы на безопасность и королевские церемонии — деньги на эти статьи расходов берутся других источников.

Частный доход королевы называется «тайный кошелек». Эти деньги поступают из герцогства Ланкастер — это земли и другие активы, которые принадлежат королевской семье уже сотни лет. Герцогство включает в себя почти 18,5 га земли и состоит из жилой, коммерческой и сельскохозяйственной собственности. С 2015-го по 2016 год из герцогства королеве поступило около $21,7 млн. Согласно веб-сайту королевской семьи, эта сумма помогает с расходами, которые не покрываются суверенным грантом, а именно «расходами, понесенными другими членами королевской семьи».

Елизавета II также имеет личное состояние, которое оценивается примерно в $414,7 млн. Она владеет замками Балморал и Сандрингэм, которые унаследовала от своего отца, а также коллекцией произведений искусства.

При всем этом королева не только не является самым богатым человеком в Британии, но даже не входит в список 300 самых состоятельных британцев.

Герцогство Корнуолл — еще один источник доходов, покрывающий расходы принца Уэльского Чарльза и его наследников. Это означает, что Гарри, Уильям и Кейт, а также Джордж, Шарлотта, а теперь и Луи, проживающие в Кенсингтонском дворце, тоже финансируются герцогством Корнуолл.

На что же королевская семья тратит свои деньги? Во-первых, на обслуживающий персонал. За королевским домом следит огромное количество прислуги. Уборка, стирка, кухня и прочие домашние работы лежат на плечах высококлассных специалистов, которым доверяет королевская семья. Дорого обходится и содержание самих резиденций, за которыми так тщательно следит прислуга. В течение прошлого года королева

Елизавета потратила почти $24 млн на эту статью расходов и около $4 млн на коммунальные услуги, согласно данным Суверенного гранта, опубликованным на официальном сайте британской королевской семьи.

Отдельно стоит отметить праздничный декор, на который тоже уходят внушительные суммы, ведь на каждый праздник Букингемский дворец или Виндзорский замок преображаются, и все жители Великобритании стараются брать пример с королевской семьи.

Судя по автомобилям, на которых передвигаются члены королевской семьи, расходы на транспорт тоже ощущаются в бюджете. В 2016 году принц Филипп выставил на аукцион свой Aston Martin Lagonda 1954 года, который входит в список самых редких автомобилей в мире, его стартовая цена на торгах составила примерно $640 тыс. долларов. У принца Чарльза также есть редкий Aston Martin Volante DB6 MKII 1969 года, за рулем которого он был и в день своей свадьбы.

В семье также не жалеют деньги на медицинское обслуживание. Кейт Миддлтон родила всех троих детей в эксклюзивном крыле «Линдо» больницы Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон, апартаменты в котором стоят почти $10 тыс. в сутки.

С сентября прошлого года в семье появилась новая статья расходов — образование. Принц Джордж посещает школу Томаса в Баттерси, семестр в которой стоит более $7 тыс., а через полтора года к Джорджу присоединится принцесса Шарлотта.

Что касается гардероба, вся королевская семья достаточно скромна в этом плане. Принц Уильям, герцогиня Кейт и их дети не раз появлялись на публике в одной и той же одежде, что не мешает им попадать в рейтинги самых стильно одетых персон. Однако в семье есть небольшая слабость — дорогие аксессуары. Например, Кейт носит часы Cartier стоимостью более $2 тыс. и солнцезащитные очки Bvlgari.

Меньше всего денег в семье жалеют на ювелирные кольца. Принц Гарри подарил Меган Маркл по случаю помолвки кольцо с тремя бриллиантами, созданное королевскими ювелирами Cleave and Company, которое эксперты оценивают в сумму от $500 тыс. до $1 млн. Один крупный бриллиант, украшающий кольцо, родом из Ботсваны, два другие, помельче, были в свое время инкрустированы в кольцо принцессы Дианы.

Кольцо, которое принц Уильям подарил Кейт, передалось ему по наследству от его матери, принцессы Дианы. Ювелирное изделие с 14-ю бриллиантами сегодня оценивается примерно в $500 тыс. — при оценке учитывается, разумеется, тот факт, что украшение принадлежит члену королевской семьи.

Монархи тратят деньги не только на самих себя, но и помнят про благотворительную деятельность. В семье благотворительность является не почетным, а обязательным делом, и мероприятия по сбору средств занимают важное место в графике каждой высочайшей особы.