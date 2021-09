SpaceX успешно запустила ракету с 51 спутником Starlink

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 спутника Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Отмечается, что первая ступень ракеты произвела посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You (конечно я все еще люблю тебя — перевод с англ. прим.).

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, которая предназначена обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

В мае SpaceX произвела успешный запуск Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak.

В конце августа ракета Falcon 9 успешно https://www.gazeta.ru/science/news/2021/08/29/n_16448468.shtmlвывела в космос грузовой корабль Dragon.