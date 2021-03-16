Россия перейдет на единую «космическую» систему координат

Генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин рассказал, что Росреестр и Минобороны согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90. Об этом сообщает РИА «Новости».

На сегодняшний день существует две актуальных системы координат, первая — ПЗ-90.11, которая используется для различных задач в глобальном масштабе, а также для космических полетов и другая — ГГСК-2011, использующаяся для социально-экономических задач.

«Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года», — добавил гендиректор Роскартографии.

Ранее в Роскартографии сообщили о создании сверхточной цифровой карты РФ.