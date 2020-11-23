Запуск спутников «Гонец» перенеcли из-за замечаний к ракете

Из-за замечаний к ракете запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк перенесен примерно на десять дней. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«24 ноября пуска не будет. Сдвиг запуска примерно на 10 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перенос связан с замечаниями к ракете.

«Ее будут разбирать и менять ряд деталей», — говорится в сообщении.

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