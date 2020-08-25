Гендиректор «Вектора» рассказал, зачем России несколько вакцин от COVID-19

В России разрабатывается сразу несколько вакцин от коронавируса по той причине, что нельзя точно предсказать, какая из них окажется наиболее эффективной и безопасной. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) «Вектор» Ринат Максютов в интервью «Российской газеты».

Он отметил, что также разнообразие вакцин позволит расширять применение прививок для разных групп населения.

«В ситуации с новым патогеном нельзя с уверенностью сказать, какая технологическая платформа позволит получить наиболее эффективный и безопасный препарат для профилактики заболевания, вызванного новым коронавирусом. Кроме того, разрабатывая несколько вариантов вакцин, мы расширяем возможности их применения для разных групп населения с учетом особенностей иммунитета различных, в первую очередь возрастных, категорий граждан», — сказал Максютов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она была создана центром имени Гамалеи и получила название «Спутник V».

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