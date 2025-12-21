Зарубин рассказал, как журналист «Би-би-си» перевел слово «подсвинки»

Корреспондент «Би-би-си» Стив Розенберг поделился переводом на английский язык заявления президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Об этом он сообщил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину в Telegram-канале.

«Я <...> перевел как маленькие свиньи или поросята. Думаю, именно такой перевод я использовал. Так что это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене», — заявил он.

По словам журналиста, он долго мучился, переводя эту фразу, потому что есть разные слова для перевода выражения российского лидера. Он подчеркнул, что это было сложно.

Журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген признался, что хоть и использовал его в своих прямых включениях, он до сих пор не знает, что точно оно означает. Корреспондент добавил, что слово «подсвинки» является новым интересным словом на дипломатической сцене.

17 декабря президент РФ принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. В ходе мероприятия он обратил внимание, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Москвой. При этом Путин назвал европейских политиков «подсвинками».

Ранее в России заявили, что словосочетание «европейские подсвинки» может войти в словарь 2025 года как афоризм.