На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Паши Техника похвасталась достижениями сына рэпера

Сын Паши Техника получил первую золотую медаль по шахматам
true
true
true
close
Telegram-канал «Ева Карицкая»

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) рассказала в Telegram-канале, что ее сын Иван начал достигать успехов в шахматах.

«Ванюша сегодня золотую медаль по шахматам получил!» — поделилась блогерша.

Карицкая опубликовала кадры сына с медалью. В комментариях поклонники поздравили мальчика с начинаниями и назвали его молодцом.

В декабре Карицкая сообщила, что в конце декабря откроет лейбл Technique music. На нем выйдет электронный альбом Паши Техника, в который будут включены как старые треки, так и новые.

Альбом создавался еще при жизни артиста, за три года до кончины он написал 30 треков совместно с рэпером Савелием, более известным под псевдонимом Southwest Mafia. Сейчас Савелий не может договориться о релизе с правообладателем на треки — Карицкой.

Изначально одна из компаний предложила гонорар за выход песен в размере 1 млн 300 тыс. рублей, 1 млн 50 тыс. рублей из которых должны были пойти в бюджет Карицкой. Женщина утверждает, что Савелий не согласился со своей частью гонорара и потребовал выплаты на том же уровне, хотя изначально якобы был согласен даже 350 тысяч поделить пополам.

Ранее сообщалось, что Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами