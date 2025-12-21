Бывшая жена Паши Техника похвасталась достижениями сына рэпера

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) рассказала в Telegram-канале, что ее сын Иван начал достигать успехов в шахматах.

«Ванюша сегодня золотую медаль по шахматам получил!» — поделилась блогерша.

Карицкая опубликовала кадры сына с медалью. В комментариях поклонники поздравили мальчика с начинаниями и назвали его молодцом.

В декабре Карицкая сообщила, что в конце декабря откроет лейбл Technique music. На нем выйдет электронный альбом Паши Техника, в который будут включены как старые треки, так и новые.

Альбом создавался еще при жизни артиста, за три года до кончины он написал 30 треков совместно с рэпером Савелием, более известным под псевдонимом Southwest Mafia. Сейчас Савелий не может договориться о релизе с правообладателем на треки — Карицкой.

Изначально одна из компаний предложила гонорар за выход песен в размере 1 млн 300 тыс. рублей, 1 млн 50 тыс. рублей из которых должны были пойти в бюджет Карицкой. Женщина утверждает, что Савелий не согласился со своей частью гонорара и потребовал выплаты на том же уровне, хотя изначально якобы был согласен даже 350 тысяч поделить пополам.

Ранее сообщалось, что Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной.