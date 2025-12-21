Лукашенко назвал страну, к которой перейдет председательство в ЕАЭС в следующем году

Лукашенко: Казахстан будет председательствовать в ЕАЭС в 2026 году

Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, пишет ТАСС.

«Немаловажный вопрос повестки — председательство в органах нашего союза в 2026 году. Согласно порядку, это почетное право переходит к Республике Казахстан», — сказал он.

Белорусский лидер выразил уверенность, что председательство Астаны подтолкнет развитие евразийской экономической интеграции.

На заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать стабильность экономик стран пятерки.

21 декабря Лукашенко прибыл на встречу лидеров Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург. В Пулково его встретили российские чиновники, а потом президент Белоруссии отправился на встречу с российским коллегой. В начале нее Путин поблагодарил гостя за теплые слова о двусторонних взаимоотношениях между государствами и ту поддержку, которую Минск оказывает Москве. Также на встрече российский лидер заявил, что у стран почти не осталось вопросов, требующих вмешательства глав государств. Несмотря на это, с Лукашенко «всегда находится то, о чем нужно поговорить», добавил Путин.

Ранее Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным.