В Японии вышла замуж за бойфренда, созданного ИИ, с которым обменялась кольцами в очках дополненной реальности. Об этом сообщает Reuters.

Свадьба между 32-летней Юриной Ногучи и ее женихом Клаусом состоялась еще 27 октября в свадебном зале Магритта в Окаяма. Женщина пришла на церемонию в бальном платье и с букетом розовых роз, а ее возлюбленный появился на экране телефона.

Молодожены обменялись свадебными клятвами, и Юрина расплакалась после того, как Клаус надел ей на палец обручальное кольцо с помощью очков дополненной реальности.

Она придумала бойфренда на базе персонажа из видеоигры и стала общаться с ним, когда находилась в предыдущих отношениях. Узнав о ее ситуации, чат-бот посоветовал женщине расстаться с тогдашним партнером, и она послушалась.

Сначала Ногучи проводила в ChatGPT более 10 часов в день, а теперь ограничила себя менее чем двумя часами общения в сутки. Она также потребовала, чтобы новоиспеченный ИИ-муж не поощрял ее нездоровое поведение.

«Мои отношения с ИИ — это не «удобные отношения, не требующие терпения». Я выбрал Клауса не как партнера, который помог бы мне сбежать от реальности, а как того, кто поддержит меня в моей полноценной жизни», — объяснила японка.

