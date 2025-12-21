На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон заявил, что подарит Франции новый авианосец

Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции
Shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение о создании нового авианосца для Военно-морских сил страны. Об этом он сообщил в ходе выступления перед французскими военными в Абу-Даби, трансляцию вел BFMTV.

«Мы должны быть сильными, особенно – на море. И именно поэтому <...> я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец», — сказал президент.

По его словам, решение о начале реализации проекта строительства нового авианосца было принято на этой неделе.

Новый корабль, который придет на смену авианосцу «Шарль де Голль», планируется ввести в эксплуатацию в 2038 году. Он будет оснащен атомной энергетической установкой, водоизмещение судна составит 80 тысяч тонн, а длина — 310 метров, что больше предшественника почти на 50 м. Планируется, что корабль будет нести на борту 30 боевых самолетов.

«Шарль де Голль» был введен в эксплуатацию в 2001 году. В апреле Франция передала судно под командование НАТО со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку.

Ранее Макрон и Зеленский заключили соглашение о покупке Украиной 100 истребителей Rafale.

