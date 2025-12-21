На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глушаков назвал кандидатов на роль главного тренера «Спартака»

Глушаков назвал тренеров, которые могли бы возглавить «Спартак»
Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков в своем Telegram-канале предложил кандидатов на роль главного тренера московского «Спартака».

«Можно и Андрея Тихонова попробовать, и Дмитрия Аленичева обратно вернуть. Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат», — сказал Глушаков.

После увольнения с поста главного тренера команды Деяна Станковича, исполняющим обязанности стал Вадим Романов, у которого нет лицензии Pro, которая дает право руководить командой Российской премьер-лиги.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Станкович подписал контракт с «Црвеной Звездой».

