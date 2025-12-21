На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуменник впервые в карьере завоевал золото чемпионата России

Фигурист Гуменник впервые стал чемпионом России
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Петр Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

За два проката короткой и произвольной программы Гуменник получил 304,95 балла и занял первое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Губерниев осудил жалобу фигуриста Александра Галлямова из-за звонка журналистки.

