В Минобороны рассказали о новой тактике российских военных в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) танкисты группировки войск «Восток» использовали новую тактику — били по позициям противника двойками. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что тактику использовали для прорыва обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Российские военные использовали один танк для удара из глубины, после чего вторая боевая машина выезжала на максимально близкое к украинским военным расстояние и била прямой наводкой.

В Минобороны утверждают, что ключ к успеху заключается в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками, которые корректируют огонь, подсказывают цели и предупреждают об угрозах.

До этого в ведомстве сообщили, что российские военнослужащие группы «Центр» уничтожили два танка иностранного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее силы ПВО России уничтожили 29 беспилотников ВСУ за сутки.