Умерла первая переводчица «Хоббита» Толкина на русский язык

На 96-м году жизни скончалась петербургский филолог Наталия Рахманова, которая была первой переводчицей повести Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или туда и обратно» на русский язык. О ее смерти сообщил сын Алексей Гордин в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что Рахманова умерла в ночь на 21 декабря, и пообещал написать в соцсети, когда состоится церемония прощания.

Женщина родилась в Ленинграде в ноябре 1930 года, окончила английское отделение филфака Ленинградского госуниверситета, а с конца 1950-х занималась литературными переводами. В 1976 году вышел ее перевод «Хоббита». В своих воспоминаниях филолог рассказывала, что «влюбилась» в эту книгу, хотя до этого ничего не слышала об авторе и никогда не переводила для детей.

«Я не читала тогда трилогии, поэтому переводила сказку, не думая ни о Беовульфе, ни о «холодной войне» и вполне могла пропустить «запад» и «восток» как особо значащие, причем пропустить по каким-то своим лексическим причинам. Издательство тоже восприняло (в моем переводе) «Хоббита» как сказку о борьбе Добра и Зла», — вспоминала Рахманова о своей работе.

Ее перевод повести Толкина стал первым вышедшим на русском языке. Также Рахманова переводила произведения Айзека Азимова, Агаты Кристи и Герберта Уэллса.

