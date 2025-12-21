На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла первая переводчица «Хоббита» Толкина на русский язык

В 95 лет умерла первая переводчица «Хоббита» Толкина Наталия Рахманова
true
true
true
close
szfan.ru

На 96-м году жизни скончалась петербургский филолог Наталия Рахманова, которая была первой переводчицей повести Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или туда и обратно» на русский язык. О ее смерти сообщил сын Алексей Гордин в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что Рахманова умерла в ночь на 21 декабря, и пообещал написать в соцсети, когда состоится церемония прощания.

Женщина родилась в Ленинграде в ноябре 1930 года, окончила английское отделение филфака Ленинградского госуниверситета, а с конца 1950-х занималась литературными переводами. В 1976 году вышел ее перевод «Хоббита». В своих воспоминаниях филолог рассказывала, что «влюбилась» в эту книгу, хотя до этого ничего не слышала об авторе и никогда не переводила для детей.

«Я не читала тогда трилогии, поэтому переводила сказку, не думая ни о Беовульфе, ни о «холодной войне» и вполне могла пропустить «запад» и «восток» как особо значащие, причем пропустить по каким-то своим лексическим причинам. Издательство тоже восприняло (в моем переводе) «Хоббита» как сказку о борьбе Добра и Зла», — вспоминала Рахманова о своей работе.

Ее перевод повести Толкина стал первым вышедшим на русском языке. Также Рахманова переводила произведения Айзека Азимова, Агаты Кристи и Герберта Уэллса.

Ранее умерла звезда «Властелина колец».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами