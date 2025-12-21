На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии пообщались «на ногах»

Лидеры стран ЕАЭС перед началом саммита непринужденно пообщались «на ногах»
Telegram-канал «Пул Первого»

Главы государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе провели беседу «на ногах». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованном снимке запечатлены президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии - Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. На лицах лидеров государств видны улыбки.

«О настроении лидеров. Кулуары до начала заседания», — говорится в публикации.

До этого Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать стабильность экономик стран пятерки.

21 декабря в Санкт-Петербурге в здании президентской библиотеки им. Ельцина начался саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития единого рынка ЕАЭС, а по итогам ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Союзом и Индонезией.

