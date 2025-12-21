Тарасова засомневалась в четверном прыжке фигуристки Петросян на ОИ-2026

Тарасова: не может быть мыслей, что Петросян уверенно прыгнет четверной на ОИ

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Аделия Петросян не сможет исполнить уверенно исполнить четверной прыжок на Олимпийских играх 2026 года, передает Sport24.

«Прокат Петросян оценю хорошо. Если бы она не прыгала четверной, то у нее бы и не было ошибок. Все остальное откатала прекрасно. Не может быть таких мыслей, что Аделия уверенно прыгнет четверной на Олимпиаде. Это такой прыжок, который всегда вызывает трудности», — сказала Тарасова.

Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова (произвольная — 152,81, сумма — 227,40), третьей стала Мария Захарова (произвольная — 143,74, сумма — 217,67).

Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевала золото и гарантировала себе путевку на Олимпиаду.

Ранее чемпионка России заявила, что молодые фигуристки дышат Петросян в затылок.