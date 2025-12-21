Мужчина расторг помолвку из-за аппетита невесты

Китайский жених через суд разорвал помолвку из-за любви невесты к острому супу. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Мужчина из провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая познакомился со своей девушкой через сваху, сделал ей предложение и увез в Хэбэй работать в семейный ресторан.

Там подавали малатан — традиционный китайский суп с перцем чили, к которому невеста привязалась так, что, по словам жениха, съедала за день больше, чем все посетители вместе взятые.

В результате женщина быстро набрала вес. Обиженный мужчина решил, что это повод расторгнуть помолвку, и подал в суд на возврат 50 тыс. юаней, потраченных на возлюбленную.

Судья вернул жениху лишь 10 тыс. юаней (около 115 тыс. рублей — прим. ред.) как половину свадебного выкупа, который он заплатил семье невесты, а остальные траты признал добровольными расходами на отношения.

