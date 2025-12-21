Из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм об индианке и россиянине

В истории любви уральского журналиста, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом РФ, есть кинематографический потенциал, заявил ТАСС индийский режиссер Анируддха Рой Чоудхури.

Он отметил, что слышал много красивых признаний и предложений руки и сердца, но история любви в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» уникальна и удивительна.

«Во время пресс-конференции, когда все внимание приковано к повестке и вопросам политики, человек делает предложение руки и сердца в присутствии президента такой страны, как Россия. И она отвечает «да», — пояснил Чоудхури.

По его мнению, в этой истории есть любовь, социально-экономическая и социально-политическая составляющие. Чоудхури считает, что Путин в какой-то мере помог тому, «чтобы любовь расцвела», и был приглашен на свадьбу.

Кинорежиссер предложил снять по мотивам истории фильм о любви женщины из Индии и журналиста из России, который «находит единственный возможный момент, чтобы признаться» ей в своих чувствах.

19 декабря президент России подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и граждан. Уральский журналист Кирилл Бажанов во время мероприятия был одет в костюм, в руках у него был плакат: «Хочу жениться». Корреспондент в прямом эфире сделал предложение возлюбленной и позвал главу государства на свадьбу. Избранница журналиста согласилась.

Ранее Путин признался, что влюблен.