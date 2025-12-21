Под Архангельском автобус с людьми попал в ДТП при перестроении

Рейсовый автобус №144, ехавший из Архангельска в Новодвинск, съехал в кювет, при этом пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Архангельской области.

В ведомстве рассказали, что в автобусе ехали 16 пассажиров.

«В месте расширения дороги начал перестраиваться для поворота направо, его занесло на встречную полосу, где он задел «Москвич», после чего съехал в кювет», — заявили в МВД и добавили, что пострадавший пассажир сам обратился к медикам.

Два дня назад автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Авария произошла в Выборгском районе, когда желтое транспортное средство улетело в кювет между поселками Рябово и Красная Долина. При ДТП обошлось без серьезных травм, школьники не обращались за медицинской помощью. Судя по видео с места ДТП, после съезда с дороги автобус сбил несколько молодых деревьев и въехал в лес.

Ранее электробус задом врезался в остановку в Новой Москве.