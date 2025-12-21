В Кремле рассказали, будут ли поздравлять Трампа с Новым годом

Кремль поздравит американского президента Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщил РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — сказал он.

До этого ясности по этому вопросу не было. Утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что, если российский лидер решит поздравить коллегу из США с Рождеством, Кремль об этом сообщит.

Представитель Кремля отметил, что пока в графике Путина нет планов связываться с Трампом по телефону. Однако в случае необходимости разговор двух президентов может быть быстро организован.

В ноябре Трамп не поздравил Путина с Днем народного единства, хотя это сделали лидеры некоторых других государств. Песков объяснил, что 4 ноября — не национальный праздник, поэтому протокол не предусматривает таких поздравлений.

Ранее Трампа сравнили с Гринчем за «похищение Рождества» у европейцев.