Путин назвал преимущества сотрудничества в рамках ЕАЭС

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет обеспечивать стабильность экономик стран пятерки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, пишет РИА Новости.

По его словам, сотрудничество в рамках ЕАЭС «помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона».

Он добавил, что Россия заинтересована в совместной работе с партнерами по всестороннему укреплению Союза.

До этого в Кремле сообщили, что участники заседания ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Кроме того, Путин намерен вручить лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Международную премию мира имени Л. Н. Толстого.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС субстантивные и содержательные, хоть и проходят в неформальной обстановке. Представитель Кремля отметил, что Путин обязательно отдельно пообщается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также другими лидерами, которые приедут в Санкт-Петербург.

