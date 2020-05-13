Ученые раскрыли истинное происхождение коронавируса

Китайские ученые нашли у летучих мышей из провинции Юннань следы вируса RmYN02, который является близким родственником COVID-19, что подтверждает естественную эволюцию возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Исследователи изучили образцы легких, печени, фекалий и летательных перепонок 200 особей. Проанализировав данные фрагменты, ученые выделили из них геном вируса, названного RmYN02. Его структура оказалась схожей с SARS-CoV-2.

Один из авторов работы, глава Института биологии патогенов в Первом медицинском университете Шаньдуна Вэйфэн Ши, пояснил, что данный эксперимент подтверждает естественное появление вставок в геноме коронавируса, и то, что сначала они возникли в бетакоронавирусах животных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разведка США заявила о наличии доказательств по двум теориям возникновения COVID-19

— В Кремле ответили на сообщения об искусственном происхождении коронавируса