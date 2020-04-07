Ученые предложили новую методику определения тяжести состояния пациента с коронавирусом

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Ученые предложили новую методику, которая поможет определить тяжесть состояния здоровья пациента с коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

Так, исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи вместе с другими учеными из США проанализировали ряд научных статей об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавирусом.

В ходе исследования были изучены истории болезни 1779 пациентов, 339 заразившихся находились в тяжелом состоянии. Сравнив показатели клинических анализов, ученые пришли к выводу, что риск тяжелого течения заболевания и смертности у пациентов с коронавирусом возрастает, если в организме низкое число тромбоцитов.

По мнению российских специалистов – это перспективная методика мониторинга здоровья при COVID-19. Отмечается, что такой анализ можно сдать в любой клинической лаборатории уже сейчас, поэтому медикам не потребуются новые технические решения и большие финансовые затраты.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада заявил, что такой методикой можно пользоваться при мониторинге состояния заразившихся и принятии врачебных решений.

Так, уровень тромбоцитов может указать на некоторые аспекты состояния системы гомеостаза, функции которой — сохранять жидкое состояние крови, останавливать кровотечения при повреждениях стенок сосудов и растворять тромбы. Если система гомеостаза нарушена, то это может говорить о сбоях в организме и ухудшении его работы в целом.

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