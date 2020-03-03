В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.

Как отмечается, по состоянию на 29 февраля в главных водохранилищах региона набралось 99,94 млн кубометров воды. В этот же период 2019 года воды было на 84,65 млн кубических метров меньше.

Осадки в феврале имели локальный характер и распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.

Синоптики также отметили, что на текущей неделе в Крыму температура воздуха поднимется до +22°C без осадков.

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