Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает «Интерфакс».

По словам председателя диссовета Ирины Сон, решение предстоит подтвердить высшей инстанции.

«Решением диссовета лишен. Но еще есть высшая инстанция, президиум ВАК, они должны подтвердить наше решение», — заявила Сон.

Основанием стало большое количество заимствований из других работ в диссертации Краевого, отметили в совете.

Отмечается, что тема его докторской диссертации: «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе». Краевой ранее был главой департамента здравоохранения РЖД.