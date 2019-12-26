Рогозин: Россия и США обсудят совместный полет к Луне в 2020 году
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Переговоры с NASA об участии России в проекте окололунной станции США Gateway состоятся ближе к весне 2020 года, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представители «Роскосмоса» и NASA обсудили ситуацию, исходя из интересов сохранения окололунной станции и обеспечения ее бесперебойного функционирования, подчеркнул Рогозин. Он отметил, что встреча сторон пройдет ближе к весне следующего года.
Ранее стало известно, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
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