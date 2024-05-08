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В Госдепе США сообщили о работе над новыми пакетами военной помощи Украине

Миллер: США ведут работу над новыми пакетами военной помощи Киеву

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Shannon Stapleton/Reuters

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон ведет работу над новыми пакетами военной помощи Киеву, но пока не будет сообщать о сроках их выделения. Об этом со ссылкой на выступление чиновника на брифинге сообщает РИА Новости.

Миллер, говоря журналистам о поддержке Украины, заявил, что власти США рассматривают выделение новых пакетов военной помощи. И они будут обязательно выделены. При этом Миллер отказался называть какие-либо возможные сроки поставок.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что победа Российской Федерации в конфликте на Украине приведет к немыслимо высоким издержкам для американской стороны.

7 мая глава министерства обороны Украины Рустам Умеров заявил Остину о необходимости новых ракет ПВО.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада.

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