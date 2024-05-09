В Софии запретили проведение «Бессмертного полка»

В столице Болгарии запретили проведение традиционного мероприятия — шествия «Бессмертного полка». Решение об этом было принято городской администрацией, сообщает ТАСС.

Согласно официальному документу, митинг и шествие, посвященные «Бессмертному полку — Болгария», не были согласованы со столичной администрацией.

Мероприятие, запланированное на 9 мая с 9 до 11 часов с местом сбора у памятника Неизвестному солдату и маршрутом до памятника Советской армии, не получило одобрения.

Тем временем в городе Варне разрешили провести акцию «Бессмертный полк».

Национальное движение русофилов выразило резкое возмущение решением столичной администрации. Они заявили, что отказ основан на секретном письме спецслужбы и является неприемлемым. Движение утверждает, что такое решение противоречит законам страны и ограничивает конституционные права граждан Болгарии.

До этого посольство России в Германии раскритиковало решение властей Берлина запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы. Об этом говорится в заявлении посольства.

Ранее в Испании состоялась акция «Бессмертный полк».