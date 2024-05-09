Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал губернатор.

Старовойт подчеркнул, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

О пострадавших и повреждениях в результате атак не сообщалось.

Вечером 8 мая Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО пресекли попытку Украины совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.