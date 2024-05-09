США признали, что не смогут отразить масштабную воздушную атаку на Ближнем Востоке

США не располагают в ближневосточном регионе достаточными средствами для отражения воздушной атаки, сопоставимой по масштабам с апрельским налетом Ирана на Израиль. Об этом глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявил на слушаниях в Конгрессе, сообщает РИА Новости.

«Количественно тех средств, которыми мы прямо сейчас располагаем в регионе, было бы недостаточно для отражения атаки такого масштаба», — сказал Гийо.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки (по другим сведениям, даже сотни) беспилотников и ракет в сторону Израиля. Акцию назвали возмездием за атаку Израиля на иранское консульство в Дамаске.

Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил, что в результате атаки на территории Израиля были уничтожены «важные военные цели». При этом в ЦАХАЛ заявили о перехвате 99% иранских беспилотников и ракет.

Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах выразил мнение, что отражение атаки Ирана обошлось Израилю в $1-1,3 млрд за ночь. Особую роль в отражении удара Ирана сыграли американские, британские и иорданские истребители.

О том, в чем причины многолетней вражды Ирана и Израиля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли суть нового предложения Израиля по сделке с ХАМАС.