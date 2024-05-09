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Израиль предупредил США, что пауза в поставках оружия может сорвать переговоры с ХАМАС

Axios: Израиль опасается срыва переговоров с ХАМАС из-за срыва поставок из США

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AP

Израиль опасается, что решение США о приостановке поставок стране вооружений может сорвать переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В материале говорится, что израильским чиновникам пришлось изо всех сил пытаться получить объяснение решения США о приостановке поставок пакета военной помощи, который включал 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб.

«В последние дни, после того как израильское правительство подтвердило, что США приостановили поставки в связи с Рафахом, официальные лица выразили глубокое разочарование своим американским коллегам», — говорят источники портала.

Они также сообщили, что Израиль заявил администрации президента США Джо Байдена, что израильская сторона расстроена не только решением приостановить поставки, но и решением передать информацию в СМИ.

До этого Байден заявил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если он начнет крупное вторжение в город Рафах на юге сектора Газа.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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