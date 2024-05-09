Беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Украинские дроны, по предварительным данным, атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, сначала был слышен звук БПЛА, после раздался взрыв и появилась вспышка в небе.

Чуть позже оперштаб подтвердил информацию.

ВСУ атаковали объект шестью БПЛА.

Несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров.

По официальной информации пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники.

Мэр Анапы Василий Швец лично курирует процесс.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.