Ким Чен Ын заявил, что Россия должна нанести поражение «кулачному праву империализма»

Армия и народ России должны нанести поражение гегемонистской политике и кулачному праву империализма. Такое пожелание, как сообщает ЦТАК, выразил северокорейский лидер Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме ко Дню Победы.

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР послал горячие поздравления и товарищеский привет Президенту и в его лице дружественному правительству и народу России по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, занимающей самое блестящее место в истории России», — говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын отметил, что сегодня Россия «противостоит злобным вызовам и угрозам враждебных сил» и ведет борьбу за свои права и обеспечение мира и безопасности в регионе.

Лидер КНДР пожелал, чтобы президент, армия и народ России «мощью державы нанесли поражение гегемонистской политике и кулачному праву империализма, достигли новой победы в борьбе за построение справедливого и мирного многополярного мира».

Кроме того, Ким Чен Ын выразил твердую поддержку и солидарность России и передал президенту РФ горячий боевой привет.

8 мая в Кремле назвали Северную Корею перспективным партнером. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией.