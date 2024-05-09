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Байден признал, что накануне вторжения в Ираке не было ядерного оружия

Байден: бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие

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Elizabeth Frantz/Reuters

США ошибались, утверждая, что у Ирака было ядерное оружие. Такое мнение выразил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью CNN.

«На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие», — сказал Байден, рассказывая о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Байден отметил, что США, на его взгляд, совершили несколько политических ошибок. Кроме Ирака он упомянул Афганистан, пытаться объединить который «было бессмысленно».

Подозрение в наличии у Ирака оружия массового поражения стало формальным поводом для вторжения в Ирак международной коалиции США и их стран-союзников в 2003 году. Война привела к свержению режима Саддама Хуссейна и длительной дестабилизации региона. Операция не была одобрена ООН и вызвала недовольство в международном сообществе. Оружие массового поражения найдено не было.

Оккупация Афганистана силами Соединенных Штатов и НАТО продолжалась с 2001 по 2021 годы.

В том же интервью Байден рассказал о беспокойстве американцев из-за экономики США. При этом он заявил, что ни один президент страны до него не добивался таких больших успехов в деле создания рабочих мест и снижения инфляции.

Ранее Трамп обвинил Байдена во внешнеполитической некомпетентности.

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