Захарова заявила, что западные страны хотят вымарать РФ из числа победителей в ВОВ

Западные страны хотят вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Нынешняя антироссийская кампания, как она считает, стала для многих на Западе «попыткой реванша».

По ее мнению, западных политиков не устраивает то, что «это победа наша, то, что это победа нашей страны и нашего народа», поэтому они хотят вернуть «этот самый отложенный эффект нашего поражения».

По словам Захарова, Россия не считала возможным, что страны и потомки тех, кто был союзниками, «вынашивают идею какого-то странного, дикого реванша», однако в данный момент «получается именно так».

8 мая российский МИД заявил, что Москва осуждает решение Берлина о запрете 8—9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, и призывает Берлин отменить его.

Ранее в Софии запретили проведение «Бессмертного полка».