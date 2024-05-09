В России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Часть колоссальной работы МИД, отметила дипломат, — это отслеживание снесенных памятников. Для этого ведомство взаимодействует с военно-историческим обществом.

«Мы ведем карту, онлайн-карту памятников, и все памятники, которые были, которых не стало, которые существуют на данный момент, заносятся в эту онлайн-карту для будущих поколений, для нынешних поколений», — сказала Захарова.

В апреле департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы. Там отметили, что эта арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам.

В марте в Болгарии заявили о неспособности властей снести памятник «Алеше».

Ранее в Латвии арестовали мужчину за цветы на месте снесенного памятника.