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Байден согласился с тем, что поставляемое США оружие стало причиной гибели людей в Газе

Байден: мирные жители погибали в Газе от применения американских бомб

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Joshua Roberts/Reuters

Поставляемое США оружие стало одной из причин гибели мирного населения в секторе Газа. Об этом в интервью CNN заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мирные жители погибали в Газе в результате [применения] этих бомб», — сказал он.

Такое заявление Байден сделал, отвечая на вопрос об авиабомбах массой 2000 фунтов (около одной тонны. — Ред.), поставки которых в Израиль были приостановлены из опасений их применения в операции ЦАХАЛ в густонаселенном палестинском городе Рафах.

В том же интервью Байден заявил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о крупном вторжении в город Рафах.

В свою очередь, Израиль предупредил США, что пауза в поставках оружия может сорвать переговоры с ХАМАС.

Ранее армия Израиля заявила о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха.

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