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Минобороны США признало, что у него нет адекватной защиты от гиперзвуковых ракет

Пентагон: армия США не обладает адекватной защитой от гиперзвуковых ракет

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Заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл заявил, что американские военные не обладают адекватной защитой от гиперзвуковых ракет. Об этом, ссылаясь на выступление чиновника в сенатском комитете по вооруженным силам, сообщает РИА Новости.

По словам Хилла, у США имеются некоторые противоракетные системы, способные защищать на конечной фазе полета гиперзвуковых ракет, но их требуется гораздо больше. Он признал, что возможности американской обороны против гиперзвука весьма низки.

В свою очередь, командующий аэрокосмической обороной Северной Америки (NORAD) Грегори Гийо сказал сенаторам, что по имеющимся данным, у России в течение последнего года возросло количество имеющихся межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пробивать оборону государств НАТО.

Ранее сообщалось, что Европа намерена создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.

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