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Российский десант прорвал оборону ВСУ в зоне СВО

В ДНР российские десантники прорвали оборону ВСУ у Северска и Веселого

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Станислав Красильников/РИА Новости

Десантники из России прорвали оборону Вооруженных сил Украины возле города Северск в Донецкой Народной Республике. Эту информацию распространил Telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на аналитиков портала DS.

Сообщается, что бригада Вооруженных сил Украины, находящаяся на передовых позициях, находится на исходе сил.

«Российские военные сосредоточили подразделения воздушно-десантной дивизии и активно наступают в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги к востоку от села. Именно здесь произошло прорыв одного из подразделений, которое после продолжительной обороны исчерпало свои ресурсы», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками украинских мирных жителей, которые решили перейти на сторону России с территории, контролируемой Киевом в Запорожской области.

Это произошло после того, как российская база провела психологическую операцию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретрансляторов, которые были запущены в Запорожскую область на территорию, контролируемую ВСУ. Российские военные перебили частоту украинского радиовещания и начали транслировать свое вещание, предлагая местным жителям перейти на сторону РФ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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