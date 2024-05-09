Президент клуба Первой лиги назвал условие поражения «Зенита» в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью Vprognoze после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежского «Факела» и петербургского «Зенита» заявил, что действующие чемпионы страны могут сложить свои полномочия.

«Зенит» должен сыграть ниже своего уровня, чтобы не стать чемпионом. Мне кажется, что у нас в футболе все реально. И та ситуация, которая у нас сложилась, поэтому и сложилась, потому что возможно все», — заявил Гаджиев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

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