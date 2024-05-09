Байден пояснил, как Трамп отнесется к поражению на выборах президента США

В случае проигрыша на президентских выборах в США Дональд Трамп не признает свое поражение. Такое мнение выразил действующий глава американского государства и соперник Трампа на выборах Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я уверяю вас, он не сделает этого», — сказал Байден, отметив, что такой сценарий был бы опасным.

Выборы президента США пройдут в начале ноября. По одному из недавних опросов Байден и Трамп идут сейчас почти вровень: их поддерживают 39% и 37% избирателей соответственно. Беспартийный кандидат Роберт Кеннеди-младший набирает 13%, Джилл Стайн от партии зеленых — 3%, Корнел Уэст от Народной партии — 2%.

Другой опрос отдает пальму первенства в выборной гонке Трампу: экс-президент США — 46%, действующий президент — 36%.

5 мая сообщалось, что Байден может отказаться от президентской гонки в пользу Мишель Обамы. Слухи о таком плане распространились в Демократической партии США.

Ранее Трамп назвал администрацию Байдена «гестапо».